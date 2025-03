Il Giornale: "Milan masochista. Conceiçao trova la vittoria salva panchina. Per ora"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così per commentare il successo rossonero di ieri sul campo del Lecce: "Milan masochista. Conceiçao trova la vittoria salva panchina. Per ora". Al termine di una partita in cui si è visto annullare due gol, è andato sotto di due reti, ha sofferto e sbagliato tanto, il Diavolo ribalta il risultato grazie ai cambi di Conceiçao (nella ripresa dentro Leao, Joao Felix e Abraham) e porta a casa un successo importante sia per la classifica, sia per la panchina del tecnico portoghese che per il momento è salva.

Questo il tabellino di Lecce-Milan di Serie A:

LECCE-MILAN 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Krstović, 68’ aut. Gallo, 73’ e 81’ Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 82’ Banda), Berisha (dal 56’ Pierret), Helgason (dal 74’ Ramadani); Pierotti (dal 74’ Veiga), Krstović, Morente (dal 82’ Rebic). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia, Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (dal 75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo (dal 62’ Joao Felix), Musah (dal 75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jiménez (dal 46’ Leao); Gimenez (dal 62’ Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori, Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 42’ Berisha, 45’+4 Conceiçao, 88’ Abraham, 90’+1 Krstović.

Recupero: 4' 1T, 4’ 2T.