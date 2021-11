Il Giornale: "Milan spalle al muro ma Ibrahimovic riposa. I tifosi hanno già scelto"

"Milan spalle al muro ma Ibrahimovic riposa. I tifosi hanno già scelto": titola così stamattina I Giornale in vista del match di stasera dei rossoneri che dovranno necessariamente battere il Porto se vorranno tenere vivi i sogni di qualificazione agli ottavi di Champions League. Turno di riposo per Ibra che partirà dalla panchina, il centravanti titolare sarà Giroud. A San Siro stasera non ci sarà stare il tutto esaurito, mentre per il derby di domenica ci sarà il sold out.