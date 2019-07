Il Giornale: "San Siro, i fatti separati dagli interessi"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "San Siro, i fatti separati dagli interessi". In merito al futuro di San Siro, Milan e Inter sono per la costruzione di uno nuovo impianto e per la sua demolizione, mentre il Comune di Milano, che da tempo spinge per la sua ristrutturazione, vuole tenerlo in piedi almeno fino al 2026 in quanto sarà il palcoscenico della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2026.