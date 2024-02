Il Giornale titola: "Il Milan 'indifeso' va avanti in Europa"

"Il Milan 'indifeso' va avanti in Europa": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che i rossoneri hanno strappato ieri sera il pass per gli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta per 3-2 sul campo del Rennes. La squadra di Stefano Pioli ha sofferto e si è salvata grazie ai gol di Jovic e Leao. Il Diavolo continua ad incassare troppi gol: sono stati ben sette nelle ultime due partite contro Monza e Rennes.

Questo il tabellino di Rennes-Milan di Europa League.

RENNES-MILAN 3-2

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè (dal 57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (dal 57’ Matusiwa), D. Douè (dal 71’ Blas); Gouiri (dal 83’ Yldirim), Terrier (dal 71’ Salah), Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé; Lambourde. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Terracciano), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Musah (dal 80’ Thiaw), Bennacer (dal 62’ Loftus-Cheek); Pulisic (dal 62’ Chukwueze), Reijnders, Leão (dal 62’ Okafor); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Victor, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.