Il Giornale titola: "Più stupidi che razzisti"

vedi letture

"Più stupidi che razzisti". E' questo il titolo che troviamo in prima pagina su Il Giornale in merito ai brutti cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan di cui s'è resa protagonista la Curva dell'Udinese nel match di ieri contro il Milan. "Gli idioti non si riposano mai. Udine, stadio Friuli, detto Bluenergy, roba fine, ultra moderna. Non ieri sera", scrive Tony Damascelli.

Questo brutto episodio ha condizionato la gara del Diavolo che prima dell'interruzione era passato in vantaggio con Loftus-Cheek: i rossoneri hanno subito poi la rimonta friulana con Samardzic e Thauvin. Ma a salvare il Milan sono stati i cambi di Pioli: prima è arrivato il gol del pareggio di Jovic, mentre nel recupero ecco la rete decisiva di Okafor che regala tre punti d'oro alla formazione milanista.