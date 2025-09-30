Il Giornale titola sul Milan capolista: "Diavolo, che sorpresa"

vedi letture

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan che è primo in classifica in Serie A insieme a Napoli e Roma: "Diavolo, che sorpresa". Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha cambiato totalmente i rossoneri rispetto all'anno scorso: ora sono veramente una squadra e non più il gruppo disunito della scorsa stagione. I meriti del livornese, che ha dato regole ben precise nello spogliatoio, sono ovviamente anche in campo dove ha avuto alcune intuizione geniali, come la posizione di Christian Pulisic che non è più confinato sulla fascia destra, ma da seconda punta è libero di muoversi dove vuole.

Un ruolo fondamentale, sia a livello tecnico-tattico che a livello di leadership, lo sta avendo sicuramente anche Luka Modric che ha preso in mano il centrocampo milanista con la sua qualità e la sua esperienza. In poche settimane, il campione croato è diventanto un leader indiscusso nel Milan dove tutti i giocatori in rosa lo prendono da esempio.

