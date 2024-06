Il giorno dei Gironi di Serie C. Prima il sorteggio per lo smistamento delle seconde squadre

Giornata importante quella odierna per la Serie C 2024/2025. Alle ore 11, infatti, la Lega Pro guidata da Matteo Marani sorteggerà il girone di appartenenza delle tre seconde squadre presenti in organico (Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro). Subito dopo via al Consiglio Direttivo al termine del quale verrà ufficializzata la composizione dei tre raggruppamenti della prossima edizione del torneo di Lega Pro.

Di seguito il quadro completo delle partecipanti:

Retrocesse dalla Serie B - Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana

Confermate in Serie C - AlbinoLeffe, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Avellino, Benevento Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Monopoli, Novara, Padova, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Vicenza Virtus Entella, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Promosse dalla Serie D - Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani, Union Clodiense

Ripescata - Milan Futuro (in sostituzione dell'Ancona non ammesso)