Il Governo critica la Bundes: "50mila spettatori a Colonia in pandemia: com'è possibile?"

Il Governo tedesco ha criticato in giornata la gestione del pubblico negli stadi. In riferimento al derby del Reno fra Colonia e Borussia Monchengladbach, che ha visto 50mila spettatori presenti, il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, ha definito: "Difficile da comprendere" tale apertura al pubblico nel bel mezzo della quarta ondata di Covid-19: "Ci si può stupire di queste immagini quando i mercatini di Natale in altre regioni sono chiusi" ha dichiarato. In Germania, ricordiamo, la gestione è affidata ai singoli Länder. Nel caso di Lipsia-Leverkusen ad esempio la disposizione è stata quella di giocare a porte chiuse. Proprio in merito il portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato: "Questa disuguaglianza tra i diversi Länder quando si tratta di grandi eventi, e non solo sportivi, è estremamente insoddisfacente".