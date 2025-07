Il Liverpool al 19 luglio ha speso quasi 300 milioni. Tra una settimana il Milan

Siamo solo a metà ma è già stata un'estate molto particolare per il Liverpool, nel bene e nel male. Cominciata con i festeggiamenti per la conquista del ventesimo campionato a cui sono seguiti subito i primi, importantissimi, colpi di mercato; i mesi estivi sono continuati con la tragedia sconvolgente della morte di Diogo Jota, morto insieme al fratello André in un incidente stradale in Spagna. Dopo diversi giorni di doveroso ricordo e lutto, i Reds sono tornati attivi sul mercato e continuano a spendere.

Secondo delle stime della Gazzetta dello Sport, con il prossimo acquisto di Hugo Ekitike a 81 milioni di euro, la squadra campione di Inghilterra ha già speso quasi 300 milioni: e lo ha fatto investendo su quattro giocatori. Prima dell'attaccante in arrivo dall'Eintracht, il club inglese ha chiuso per Jeremie Frimpong e Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, rispettivamente per 34,7 e 134,2 milioni; successivamente ha acquistato anche l'ex rossonero Milos Kerkez per una cifra di circa 46,2 milioni. Il totale parla chiaro: siamo al 19 luglio e il Liverpool ha speso già circa 296 milioni. Tra una settimana esatta, la formazione di Arne Slot sfiderà proprio il Milan in amichevole a Hong Kong.