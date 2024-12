Il Liverpool fa sei su sei! Girona battuto. Pareggio tra Dinamo e Celtic

Cominciata la sesta giornata della League Phase di Champions League. Alle 18.45 si sono giocate le consuete due gare del tardo pomeriggio. Continua il percorso netto del Liverpool che infila la sesta vittoria in altrettante partite. A farne le spese, in casa, è il Girona che alza bandiera bianca solamente al cospetto di un calcio di rigore del solito Mohamed Salah nel secondo tempo. Gli spagnoli saranno i prossimi avversari del Milan a San Siro a fine gennaio, per il penultimo turno. L'ultima giornata invece per i rossoneri terminerà a Zagabria contro la Dinamo che nel secondo anticipo odierno ha pareggiato 0-0 in casa contro il Celtic: un punto che accontenta entrambe le squadre.

CHAMPIONS LEAGUE, SESTO TURNO

Martedì 10 dicembre, ore 18.45

Girona-Liverpool 0-1

Dinamo Zagabria-Celtic 0-0

Martedì 10 dicembre, ore 21

Brest-PSV

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco

Club Brugge-Sporting Club

RB Salisburgo-PSG

RB Lipsia-Aston Villa

Bayer Leverkusen-Inter

Atalanta-Real Madrid

Mercoledì 11 dicembre, ore 18.45

Atletico Madrid-Slovan Bratislava

Lilla-Sturm Graz

Mercoledì 11 dicembre, ore 21

Benfica-Bologna

Milan-Stella Rossa

Borussia Dortmund-Barcellona

Feyenoord-Sparta Praga

Juventus-Manchester City

Stoccarda-Young Boys

Arsenal-Monaco