Il messaggio social di Leao dopo il pareggio contro il Pisa

Il messaggio social di Leao dopo il pareggio contro il Pisa
Oggi alle 16:12News
di Francesco Finulli

Nonostante il pareggio per 2-2, in casa, contro il Pisa, che lascia l'amaro in bocca ai giocatori del Milan, si può dire che i rossoneri hanno ritrovato Rafael Leao. Il portoghese ha aperto le danze della sfida di venerdì sera, segnando il terzo gol consecutivo dopo la doppietta di domenica scorsa contro la Fiorentina.

Non è servito alla vittoria finale ma comunque un segnale molto incoraggiante per il numero 10 del Diavolo che sta cominciando a carburare dopo un inizio di stagione condizionato dall'infortunio. Sui propri canali social Leao ha pubblicato un messaggio nella mattina di sabato, accompagnato dai cuori rossoneri. "Sforzo senza fine", recita la caption del lusitano.