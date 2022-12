Il Milan augura un felice Natale a tutti i rossoneri: il video social

Il Milan, attraverso ad un video pubblicato sui propri canali social, augura un felice Natale a tutti i tifosi rossoneri del Mondo. Ricordiamo che i rossoneri riprenderanno ad allenarsi domani, con una sessione pomeridiana.

Merry Christmas to all those celebrating!



Tanti auguri di buon Natale a tutti i rossoneri

#SempreMilan pic.twitter.com/yRgQBGaW4y