Il Milan è l'ottavo club che ha speso di più per giocatori unde 21 negli ultimi sei anni

Nella tarda serata di ieri Football Benchmark ha pubblicato il report annuale "The European Elite 2024" che calcola la crescita del valore dei club europei e in generale ne studia le tendenze a livello economico, fornendo i dati sia sulla penultima stagione giocata che su un lasso di circa 6-8 anni. Il Milan è il club più cresciuto per il secondo anno consecutivo, mantenendo un trend positivo che certifica la bontà del lavoro fatto dalla società a livello economico e di gestione delle risorse (LEGGI QUI).

Ci sono poi vari dati interessanti da analizzare. Uno di questi riguarda la somma spesa per acquistare giovani under 21 negli ultimi sei anni. In questa speciale classifica i rossoneri sono ottavi, con circa 218 milioni investiti. Nulla a che vedere con i 677 spesi dal Chelsea che guida con margine la classifica. A completare il podio ci sono Real Madrid (415) e Psg (373). Il Milan è la seconda squadra italiana subito dietro alla Juventus (241 milioni investiti negli under 21).