Il Milan e le immagini delll'allenamento dei rossoneri: Ibra è già in clima partita

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcuni scatti dell'allenamento odierno al centro sportivo di Carnago. Si può osservare Zlatan Ibrahimovic grintoso e motivato, nonostante manchi più di una settimana alla sfida contro il Napoli.

What break? There's no letting up at Milanello!



Ma quale pausa? A Milanello massimo sforzo #SempreMilan pic.twitter.com/o71simNBdF