Il Milan è vicino all'accordo con Origi per la risoluzione contrattuale

Le strade del Milan e Divock Origi potrebbero presto separarsi, ma questa volta in via definitiva. Riportano infatti i colleghi della Gazzetta dello Sport che il club rossonero e l'attaccante belga sono vicinissimi a un accordo sulla risoluzione del contratto dell'ex Liverpool.

Arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero, dopo una stagione poco convincente Divock Origi non si è più visto dalle parti di San Siro, tra il prestito al Nottingham Forest (anch'esso deludente) ed un'annata dove è rimasto a libro paga senza mai presentarsi a Milanello. Ora, a un anno dalla reale scadenza del suo contratto, Origi e il Milan hanno deciso di separarsi, con il Diavolo che liquiderà meno di metà dello stipendio rimanente.