Il Milan fatica in trasferta. Pioli: "Non so se è un caso. Unica volta sotto il nostro livello è stata a Sassuolo"

Come mai state facendo più fatica in trasferta? Ecco la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Vincere è sempre il nostro obiettivo, in casa e fuori. Dispiace non esserci riusciti finora fuori casa, non so se è un caso, ma credo che l'unica volta in cui abbiamo giocato sotto il nostro livello è stato contro il Sassuolo. Veniamo da una sconfitta e quindi vogliamo ripartire subito con il piede giusto contro un avversario che rispettiamo. Abbiamo analizzato i gol subiti e i nostri dati che dicono che siamo quelli che concedono di meno. Serve maggiore attenzione e concentrazione, se abbiamo subito tutti questi gol è perché sono mancate".