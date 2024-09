Il Milan Glorie in campo a Tbilisi per una gara contro le Georgia Legends di Kaladze

Il Milan Glorie torna in campo. Gli ex campioni rossoneri nella giornata di ieri sono partiti (QUI la foto) per la Tbilisi, capitale della Georgia, dove oggi dalle 17 stanno affrontando in amichevole una selezione di Legends della nazionale autoctona. Il collante della sfida è chiaramente Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero e oggi sindaco della città principale georgiana. Prima della partita la classica foto di rito tra le due squadre, pubblicata dal profilo ufficiale del club rossonero.