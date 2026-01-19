Il Milan ha 15 punti in più rispetto all'anno scorso: seconda miglior attacco e difesa

vedi letture

Massimiliano Allegri sta facendo la differenza. Giochismo o non giochismo, risultatismo o non risultatismo, fortuna o non fortuna, guardiamo i fatti che sono quelli che non mentono mai: il Milan oggi ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo la 21esima giornata. L'anno passato, già con Sergio Conceicao sulla panchina, il bottino era di 31 punti: oggi sono 46 i punti conquistati, frutto di 20 partite consecutive senza sconfitta, arrivata alla prima giornata contro la Cremonese.

Inoltre, oggi il Milan può guardare (quasi tutti) dall'alto verso il basso in due categorie cruciali: i rossoneri hanno il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. A oggi la formazione di Max Allegri ha segnato 34 gol, seconda solo ai 44 messi a referto dall'Inter mentre l'anno scorso furono 30 dopo 21 giornate. La porta del Diavolo, invece, è stata violata 16 volte: meglio solamente la Roma che ne ha incassati appena 12 in questo campionato. Nell'anno passato il Milan aveva subito dopo 21 partite 23 reti.