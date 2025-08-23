Il Milan ha offerto a Galliani un ruolo da punto di riferimento all'interno della società

Si avvicina il ritorno di Adriano Galliani al Milan. Riportano i colleghi di Sky Sport che l'attuale proprietà rossonera avrebbe offerto all'ex amministratore delegato un ruolo importante all'interno della società. Non dunque uno di quelli marginali, bensì di punto di riferimento nella sezione sportiva e non. 

Adesso la palla passa a Galliani stesso, che con ogni probabilità prenderà una decisione definitiva sul suo futuro solo dopo il closing della cessione del Monza. 