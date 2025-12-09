Il Milan ha sei punti di vantaggio sul quinto posto e otto sulla Juve settima

Con la vittoria di ieri sera sul Torino, il Milan ha sei punti di vantaggio sul quinto posto e ben otto sulla Juventus settima.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 31

Napoli 31

Inter 30

Roma 27

Bologna 25

Como 24

Juventus 23

Sassuolo 20

Cremonese 20

Lazio 19

Udinese 18

Atalanta 16

Genoa 14

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 14

Lecce 13

Pisa 10

Hellas Verona 9

Fiorentina 6

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.