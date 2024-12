Il Milan ha una doppia 'via di fuga' con Fonseca: le soluzioni

vedi letture

Fino a questo momento il Milan ha più volte ribadito la fiducia nei confronti di Paulo Fonseca, allenatore che difatti è in discussione dal primo giorno che ha varcato la soglia di Milanello. I risultati, poi, non lo consolidano sulla panchina rossonera, soprattutto agli occhi dell'ambiente, che avrebbe voluto ben altri profili, e personalità, al posto del portoghese.

Nel momento in cui verranno archiviate le feste natalizie, il Milan dovrà affrontare un tour de force non indifferente tra campionato e Supercoppa Italiana. In questo frangente di tempo Paulo Fonseca si giocherà una nuova ed ulteriore conferma sulla panchina rossonera, leggermente più traballante da dopo la partita contro il Genoa.

In tutto questo Tuttosport ha ripreso un'importante notizia di Relevo inerente ad una clausola presente nel contratto dell'ex Lille Scrive infatti il quotidiano che "Il club rossonero ha a proprio favore delle opzioni per rescindere in anticipo l’accordo con l’allenatore portoghese. Il Milan, quindi, pagando una determinata cifra, variabile di stagione in stagione e già pre-stabilita, potrà chiudere il rapporto con Fonseca, che percepisce 2.5 milioni ad annata, e avere quindi la possibilità di cambiare allenatore senza averne uno a libro paga. Un esonero a stagione in corso, invece, prevederebbe un’eventuale intesa fra le due parti per liberarsi subito dal contratto in essere senza attendere il 30 giugno".