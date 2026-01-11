Il Milan ha vinto solo 3 delle ultime 10 partite giocate a Firenze
Per la 20esima giornata di Serie A Enlive il Milan sarà ospite della Fiorentina di Paolo Vanoli. Il valore assoluto della formazione Viola non rispecchia assolutamente la posizione di classifica che oggi occupa, comunque migliorata rispetto a quella di qualche settimana fa. Al Franchi si affronteranno rispettivamente la seconda e la terzultima forza del campionato, ma guai a pensare che il risultato finale possa essere scontato.
Le trasferte a Firenze sono da sempre ostiche per il Milan, come confermano anche gli ultimi 10 precedenti in terra toscana. Basti pensare che in questo lasso di partita la formazione rossonera è riuscita ad avere la meglio sulla Fiorentina solo in 3 occasioni, l'ultima nella stagione 2023/2024. Il resto sono ovviamente pareggi (3) e sconfitte. ben 4 con quella dello scorso campionato.
