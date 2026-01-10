Il Milan incrocia l'arbitro Massa per la 25esima volta: la vittoria manca dal 2023

vedi letture

Domenica pomeriggio il Milan scenderà in campo alle ore 15 per affrontare la Fiorentina, all'Artemio Franchi di Firenze, in occasione della ventesima giornata di campionato di Serie A Enilive nonchè, da calendario, la prima del girone di ritorno. La squadra viola sembra in leggera ripresa e per questo motivo la soglia dell'attenzione del Diavolo deve essere ancora più alta del solito, tanto più che sul campo della squadra toscana si rivela essere sempre una trasferta ostica, indipendentemente dai momenti delle forze in gioco.

A dirigere la gara sarà l'arbitro Davide Massa, fischietto della sezione di Imperia. Uno degli arbitri più esperti di tutta la squadra a disposizione del designatore Gianluca Rocchi, il direttore ligure sarà al 25° incrocio con il Milan in carriera. Nei 24 precedenti, il bilancio non è così roseo e recita: 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo confronto risale praticamente a un anno fa: il 18 gennaio 2025 il Milan veniva sconfitto a Torino dalla Juventus per 2-0. In generale, con Massa arbitro, il Milan non ha vinto le ultime quattro gare: prima della sconfitta con i bianconeri erano arrivati tre pareggi con Bologna, Sassuolo e Lazio. L'ultima vittoria risale a un Milan-Lazio 2-0 che si è disputato il 30 settembre 2023.