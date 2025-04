Il Milan rompe il tabù: torna a vincere andata e ritorno contro l'Udinese dopo 17 anni

Il Milan vince 4-0 al Bluenergy Stadium e sfata un vero e proprio tabù per i rossoneri. Grazie i gol di Leao, Pavlovic, Theo e Reijnders i rossoneri conquistano i tre punti ma soprattutto trovano la vittoria andata e ritorno contro l'Udinese in campionato per la prima volta dopo 17 anni. Nella gara di andata vittoria rossonera a San Siro per 1-0 nel mese di ottobre, grazie al gold i Samuel Chukwueze.

L'ultima volta che il Milan aveva vinto sia la gara di andata che quella di ritorno con l'Udinese in campionato correva la stagione 2007-2008, quando il Diavolo vinse l'andata 0-1 nel gennaio 2008 e il ritorno 4-1 nel maggio dello stesso anno. Il Milan rompe questa piccola maledizione in grande stile, vincendo in Friuli - in un campo storicamente molto complicato - calando un bel poker.