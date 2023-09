Il Milan saluta Lodetti: "Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita"

Attraverso X, il Milan ha salutato così Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero scomparso nella giornata di oggi: "Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta".