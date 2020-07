Il Milan sceglie Pioli, ma ora vanno risolti anche i dissidi interni

Il Milan con grande sorpresa ha scelto di confermare Stefano Pioli, facendo saltare di fatto l’accordo vernale con Ralf Rangnick (il club ha sempre negato pre accordi scritti). In questo modo però ha sconfessato 6 mesi di lavoro sotto traccia, dove anche Boban ne ha fatto le spese facendo emergere la questione in inverno. Il Milan ha voluto prolungare il contratto di Pioli fino al 2022 anche per i risultati maturati sul campo da parte di un allenatore che ha saputo condurre avanti la nave nonostante le turbolenze.

Resta però da risolvere il problema interno al Milan. Rangnick avrebbe dovuto prendere il posto di Paolo Maldini, ora resterà anche il direttore tecnico? E come si risolveranno i dissidi interni con Gazidis, soprattutto in tema di calciomercato, che hanno portato problemi alla società? Maldini e Gazidis hanno due visioni diverse su come rinforzare la squadra, quindi ora può succedere di tutto, anche la conferma di Ibrahimovic che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile.

Il Milan al 22 di luglio scopre che non può portare avanti la strategia di Rangnick e torna indietro, ma dovrà risolvere ancora un bel po di questioni per non avere un altro anno tribolato, pieno di spifferi interni e di malumori che poi si traducono in problematiche per la squadra.