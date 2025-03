Il Milan vince in rimonta contro il Como: tutta la felicità della squadra negli spogliatoi di San Siro

Il momento è quello che è, motivo per il quale ogni vittoria vale molto più di 3 punti. Vincere aiuta a vincere, ma soprattutto permette a questa squadra, tanto forte quanto fragile, di riuscire a trovare quella convinzione, e continuità, che nel corso della stagione è mancata troppo spesso. Certo, l'avversario non era quello delle grandi occasioni, con tutto il rispetto per una squadra comunque credibile ed organizzata come il Como, ma i 3 punti conquistati ieri, soprattutto per come sono arrivati, potranno dare morale ed aiutare questo Milan a preparare una volta e per tutte l'assalto all'Europa al rientro dalla sosta.

E chissà che la partita di ieri non possa servire da svolta, quella definitiva però, anche perché gli animi festanti nello spogliatoio di San Siro possono lasciar credere che qualcosa in questo gruppo è finalmente scattato. Ad immortalare il momento Alessandro Florenzi così come tanti altri giocatori di questo Milan, che sui rispettivi profili social hanno deciso di postare la foto dello spogliatoio rossonero come non si vedeva da un po' di tempo a questa parte.