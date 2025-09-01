Il Napoli ufficializza il ritorno di Elmas, jolly del centrocampo

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - "Bentornato Eljif". Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sul suo profilo Instagram il ritorno di Eljif Elmas, centrocampista macedone che rientra nel club azzurro dopo sei mesi al Lipsia e una stagione al Torino. Elmas, 25 anni, sabato sera è stato al Maradona a vedere la vittoria della squadra di Conte contro il Cagliari, sentendo di nuovo l'entusiasmo di uno stadio che ama. Elmas torna a Napoli in prestito dal Lipsia che riceve 2 milioni e a fine stagione può essere ceduto definitivamente se il Napoli sceglierà di riacquistarlo per 16 milioni di euro; per il calciatore c'è un ingaggio di circa 3 milioni a stagione.

Elmas è cresciuto da giovane nel Fenerbahce, arrivando poi al Napoli nel 2019 e diventando il principale jolly degli allenatori azzurri riuscendo a coprire diverse zone del centrocampo, assicurando velocità nelle parti finali del match ma anche copertura di situazioni di vantaggio per gli azzurri. Ha giocato in azzurro quattro stagioni e mezzo andando via nel gennaio 2024, in totale ha giocato 189 partite e segnato 19 reti con il Napoli. (ANSA).