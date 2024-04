Il papà di Pulisic suggerisce al Milan il nuovo attaccante: "Mi piace Zirkzee"

Mark Pulisic, papà di Christian, esterno del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della stagione del figlio: "Ha avuto la fiducia di tutti: Pioli si fida, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce subito se le cose vanno male. Poi Milano gli piace e dei compagni mi parla sempre bene: Tomori e Giroud lo hanno aiutato molto, quando si è trattato di scegliere il Milan".

Così a breve che non si possono escludere sorprese in estate?

“No, sia chiaro: Christian ama il Milan e vuole restare. Abita a Busto Arsizio per essere vicino a Milanello, sta arrivando a parlare italiano e si trova benissimo con compagni come Loftus-Cheek e Musah”.

Il Milan presto dovrà scegliere il nuovo numero 9. Ci fa il nome di un attaccante che a lei, da allenatore, piacerebbe vedere al Milan?

“Zirkzee ci starebbe bene. Sì, lui mi piace”.