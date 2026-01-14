Il Parma ferma il Napoli: al Maradona finisce in parità e a reti bianche

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Si chiude senza gol Napoli-Parma, primo dei quattro recuperi della 16/a giornata di serie A. Il Napoli preme per quasi tutto l'incontro ma senza riuscire a bucare la porta difesa dall'esordiente Rinaldi. Nel primo tempo, McTominay va anche in gol dopo una mischia in area, tutto vanificato però da un fuorigioco precedente di Mazzocchi. Nel finale il Parma è assediato ma resiste fino al 95', togliendo preziosi punti ad Antonio Conte, costretto in tribuna dalla squalifica. (ANSA).