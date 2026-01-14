Serie A, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma: la classifica aggiornata

di Lorenzo De Angelis

Il Parma di Carlos Cuesta con orgoglio, passone e lucidità costringe il Napoli al terzo pareggio consecutivo in campionato. Con una rosa ancora dimezzata dalle assenze, Antonio Conte non è riuscito a portare a casa la vittoria con gli uomini a disposizione sfruttando anche l'entusiasmo dell'ultima gara di campionato contro l'Inter. Con questo pari, i partenopei agganciano il Milan al secondo posto in classifica. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A: 

Inter 43*
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno