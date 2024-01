Il prossimo avversario del Milan gioca oggi. Frosinone in campo per la salvezza a Verona

vedi letture

Ritrovato il successo contro il Cagliari, il Frosinone di Di Francesco non vuole ora fallire lo scontro diretto contro l'Hellas Verona. Partendo dagli indisponibili mister Di Francesco non avrà a disposizione Kalaj, Marchizza, Oyono e Baez. Da valutare poi ci sono le condizioni di Lirola, Bonifazi, Lusuardi e Monterisi i quali non si sono allenati col gruppo in settimana ma almeno uno tra questi potrebbe recuperare quantomeno per la panchina. Le scelte in difesa per il tecnico canarino sono dunque abbastanza obbligate con uno dei centrocampisti che dovrà essere nuovamente adattato come terzino sinistro (Brescianini o Garritano).

Dalla cintola in su i dubbi di Di Francesco riguardano invece l'abbondanza di uomini che garantiscono ampia scelta al tecnico: Mazzitelli e Barrenechea sono sicuri di un posto e al loro fianco potrebbe giocare Gelli con Soulè e uno tra Harroui e Reinier a supporto della punta centrale che sarà uno tra Cheddira e Kaio Jorge. Seck, arrivato in settimana, si è dichiarato pronto per giocare e potrebbe essere della gara ma probabile un suo impiego a gara in corso.