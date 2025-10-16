Il QS titola: "Milan, sono guai. Infermeria piena: anche Pulisic ko"
Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan, sono guai. Infermeria piena: anche Pulisic ko". La sosta per le nazionali non è stata molto positiva per il Diavolo visto che quattro giocatori sono tornati a Milanello infortunati: si tratta di Adrien Rabiot (problema alla caviglia), Pervis Estupinan (problema alla caviglia), Alexis Saelemaekers (lesione muscolare che però non sembra essere così grave, tanto che potrebbe esserci già domenica contro la Fiorentina) e Christian Pulisic (problema muscolare al bicipite femorale).
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
