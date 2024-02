Il QS titola: "Rafa e Theo: il Milan vola"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Rafa e Theo: il Milan vola". Ieri sera a San Siro, i rossoneri hanno battuto 1-0 il Napoli grazie ad un bel gol del francese su assist del portoghese. Con questo successo, oltre a blindare il terzo posto, il Diavolo si avvicina ulteriormente alla Juventus seconda in classifica, distante ora un solo punto (i bianconeri devono ancora giocare stasera contro l'Udinese).

Dopo il match, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo lavorato molto bene nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo perso un po' le distanze, ma non potevamo immaginare di non concedere niente al Napoli, che ha tanta qualità. Ma sono contento della voglia di non prendere gol, della scivolata all'ultimo momento, della parola in più al compagno, di rientrare a raddoppiare. Sono molto contento".