Il QS titola: "Sollievo Milan: Pulisic corre verso il rientro"
Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Sollievo Milan: Pulisic corre verso il rientro". Nella giornata di ieri si è rivisto in gruppo a Milanello Christian Pulisic che ha smaltito la borsite all’ileopsoas che lo ha tormento negli ultimi giorni e che lo ha costretto a saltare l'ultima partita giocata dal Diavolo in casa del Bologna. L'attaccante americano, ancora a secco nel 2026, sarà quindi convocato per la trasferta di domani contro il Pisa.
SERIE A 25ESIMA GIORNATA
SABATO 13/02
Pisa - Milan h. 20:45 DAZN
SABATO 14/02
Como - Fiorentina h.15:00 DAZN
Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN
Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 15/02
Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN
Parma - Verona h. 15:00 DAZN
Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN
Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY
Napoli - Roma h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 16/02
Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY
