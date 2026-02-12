Il QS titola: "Sollievo Milan: Pulisic corre verso il rientro"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Sollievo Milan: Pulisic corre verso il rientro". Nella giornata di ieri si è rivisto in gruppo a Milanello Christian Pulisic che ha smaltito la borsite all’ileopsoas che lo ha tormento negli ultimi giorni e che lo ha costretto a saltare l'ultima partita giocata dal Diavolo in casa del Bologna. L'attaccante americano, ancora a secco nel 2026, sarà quindi convocato per la trasferta di domani contro il Pisa.

SERIE A 25ESIMA GIORNATA

SABATO 13/02

Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02

Como - Fiorentina h.15:00 DAZN

Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN

Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02

Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN

Parma - Verona h. 15:00 DAZN

Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN

Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY

Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 16/02

Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY