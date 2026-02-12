Milan, in miglioramento le condizioni di Rafael Leao

Milan, in miglioramento le condizioni di Rafael Leao
Oggi alle 10:34News
di Enrico Ferrazzi

Questi giorni di senza partite sono stati utili al Milan per recuperare qualche infortunato come Christan Pulisic e anche per migliorare la condizione di qualche acciaccato, tra cui per esempio Rafael Leao che da settimane ormai è condizionato dalla pubalgia. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, con tre gare in dieci giorni (Pisa, Como e Parma), il portoghese andrà gestito.

