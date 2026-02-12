Milan, in miglioramento le condizioni di Rafael Leao
Questi giorni di senza partite sono stati utili al Milan per recuperare qualche infortunato come Christan Pulisic e anche per migliorare la condizione di qualche acciaccato, tra cui per esempio Rafael Leao che da settimane ormai è condizionato dalla pubalgia. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, con tre gare in dieci giorni (Pisa, Como e Parma), il portoghese andrà gestito.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
Allegri fa il punto sugli infortunati: "Pulisic avrà 15-20 minuti nelle gambe, Leao sta molto meglio. Out Saelemaekers, vediamo per il Como"
È adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
È adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Camarda: "Bremer il difensore più forte che ho affrontato, ma ci sono anche Gabbia, Pavlovic e De Vrij"
Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d'argento da 5 euro: ecco come sono
Nella domenica delle medaglie olimpiche l'Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Pisa, Como, Parma e Cremonese: Milan, un filotto di vittorie per avvicinarsi all'Inter prima del derby
