Milan, in miglioramento le condizioni di Rafael Leao

Questi giorni di senza partite sono stati utili al Milan per recuperare qualche infortunato come Christan Pulisic e anche per migliorare la condizione di qualche acciaccato, tra cui per esempio Rafael Leao che da settimane ormai è condizionato dalla pubalgia. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, con tre gare in dieci giorni (Pisa, Como e Parma), il portoghese andrà gestito.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58

2. Milan 50 *

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41 *

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

Una gara in meno *