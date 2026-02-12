Roberto De Zerbi favorito per la panchina del Tottenham

(ANSA) - LONDRA, 12 FEB - Dopo l'improvviso licenziamento di Thomas Frank, i tifosi del Tottenham sognano il clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino. Tuttavia, secondo i bookmaker locali, il grande favorito per la panchina degli Spurs sarebbe Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, che ha appena rescisso il contratto con il Marsiglia, secondo il tabloid britannico The Sun è in cima alla lista dei candidati, davanti allo stesso Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti. A favore di De Zerbi,. che gode di numerosi estimatori sull'isola grazie all'ottima esperienza vissuta alla guida del Brighton, peserebbe l'impossibilità per Pochettino di liberarsi subito, considerando che i Mondiali sono ormai alle porte.

Eppure il ritorno dell'allenatore argentino in Inghilterra, dove con il Tottenham ha raggiunto la finale di Champions League nel 2019, è fortemente caldeggiato dai tifosi degli Spurs, che hanno intonato il suo nome durante l'ultima partita della squadra contro il Newcastle. Per il momento, nel ruolo di traghettatore è stato nominato John Heitinga, diventato assistente di Frank appena il mese scorso. Tra gli altri nomi che circolano figurano Marco Silva e Xavi Hernández, ma anche l'ex ct Jurgen Klinsmann, senza panchina dall'esonero dalla Corea del Sud nel 2024. (ANSA).