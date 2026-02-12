Gimenez, il recupero procede bene. La conferma di Allegri: "Nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione"

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati: "Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione".

Leao può partire dall'inizio?

"Devo vedere oggi l'ultimo allenamento e poi decidere la formazione. Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e domenica. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano ormai 100 minuti, nell'ultima mezz'ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano: le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi".