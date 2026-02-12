Serie A, Cremonese-Milan domenica 1 marzo alle 12.30

Serie A, Cremonese-Milan domenica 1 marzo alle 12.30MilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

Anticipi e Posticipi 27^ giornata Serie A

27 FEBBRAIO 2026
Parma-Cagliari 20.45 DAZN

28 FEBBRAIO 2026
Como-Lecce 15.00 DAZN
Verona-Napoli 18.00 DAZN
Inter-Genoa 20.45 DAZN/SKY

1 MARZO 2026
Cremonese-Milan 12.30 DAZN
Sassuolo-Atalanta 15.00 DAZN
Torino-Lazio 18.00 DAZN/SKY
Roma-Juventus 20.45 DAZN

2 MARZO 2026
Pisa-Bologna 18.30 DAZN
Udinese-Fiorentina 20.45 DAZN/SKY