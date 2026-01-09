Il Real Madrid batte l'Atletico e va in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Real Madrid batteil l'Atlético Madrid (2-1) in semifinale di Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita e raggiunge il Barcellona in finale. In gol Federico Valverde al 2' e Rodrygo al 10' del secondo tempo. L'attaccante norvegese Alexander Sorloth ha accorciato le distanze per i colchoneros al 59'. Ci sarà quindi un Clasico domenica nella finale a Jeddah, in Arabia Saudita. (ANSA).