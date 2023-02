Il regolamento per la consegna della lista Champions

Fonte: uefa.com

Le squadre possono modificare nuovamente la rosa durante la stagione?

Sì, se raggiungono la fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio.

I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League.

Rimangono comunque validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente.

È tutto?

Non proprio. Se una squadra non può inserire almeno due portieri in Lista A per infortunio o lunga malattia (ovvero della durata di 30 giorni), può sostituirlo temporaneamente in qualsiasi momento della stagione.