Il report del Frosinone: difficile il recupero di cinque giocatori. Mazzittelli e Gelli parzialmente in gruppo

vedi letture

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Milan. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Mazzitelli e Gelli. Terapie per Lirola e Marchizza. Personalizzato per Harroui. Differenziato per Kalaj e Brescianini. Domani mattina in programma la rifinitura poi la partenza per Milano.

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it.