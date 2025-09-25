Il rientro di Jashari è previsto per fine ottobre inizio novembre

Il rientro di Jashari è previsto per fine ottobre inizio novembre MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30News
di Lorenzo De Angelis

Il recupero di Ardon Jashari viaggia spedito dopo il grave infortunio subito nel corso dell'allenamento pre Lecce-Milan dello scorso 29 agosto. Dopo un periodo di riposo nella sua svizzera, il centrocampista svizzero è tornato lunedì a Milano per seguire e tifare i suoi compagni di squadra martedì sera in occasione della sfida di Coppa Italia proprio contro i salentini. 

Adesso il pezzo grosso dell'estate di calciomercato rossonera proseguirà il suo iter riabilitativo a Milanello in vista del suo rientro in campo, fissato per la fine di ottobre, inizio novembre. 