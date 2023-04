Il ruolo di Leao, Donadoni: "A volte cambiare ci sta: quando sarà completo, diventerà campione"

MilanNews.it

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina, parlando così di Rafael Leao e della sua posizione in campo: "sono convinto che Pioli, prima di cambiare, ne abbia parlato con Leao. A volte, per diventare meno prevedibile e offrire meno punti di riferimento agli avversari, cambiare ci sta: quando ti specializzi solo ed esclusivamente in una zona del campo, dopo anni di studio, chi ti affronta ha più armi per neutralizzarti. Riuscire a essere più duttile può diventare un vantaggio: penso che durante la crisi di risultati e di prestazioni Pioli abbia cercato nuove soluzioni per rilanciare tutti.