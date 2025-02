Il saluto di Bondo al Monza: "Abbiamo condiviso insieme momenti indimenticabili che rimarranno con me per tutta la vita"

Warren Bondo, centrocampista classe 2003 che ieri il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Monza, ha voluto salutare il club brianzolo con questo messaggio su Instagram: "Cari compagni di squadra, allenatori, dirigenti. Oggi è con un misto di orgoglio ed emozione che vi saluto, perché è giunto il momento per me di voltare pagina nella mia vita. Dopo 3 anni è con grande gratitudine che lascio questo Club che per me è stato molto più di un semplice gruppo di giocatori.

Ricordo i miei primi passi qui, quando sono arrivato. L’accoglienza che ho ricevuto, i valori di solidarietà e di lavoro che incarnate, mi hanno subito colpito. Abbiamo condiviso insieme momenti indimenticabili, vittorie, ma anche sconfitte, ma questi sono momenti che rimarranno con me per tutta la vita, grazie al tifoso per avermi sempre sostenuto nei momenti belli e in quelli brutti. Forza Bagai".