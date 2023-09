Il Sassuolo di Castillejo batte l'Inter, Musah gli risponde sui social: "Bellissimo"

Nella serata di ieri il Sassuolo ha piazzato la sorpresa di giornata andando a vincere a San Siro contro l'Inter e favorendo l'aggancio dei rossoneri in vetta alla classifica proprio nei confronti dei cugini. In campo, per i neroverdi, anche l'ex milanista Samuel Castillejo che sui social ha esultato così nel dopo partita: "Che bello tornare a vincere a San Siro". Tra i primi commenti quello dell'attuale milanista Yunus Musah ed ex compagno di Castillejo al Valencia che ha risposto: "Bellissimo", con tanto di emoticon esaltata. Anche Ismael Bennacer ha risposto all'ex compagno spagnolo con una serie di cuori.