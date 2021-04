Il Secolo XIX: "Bella ma non basta: un rosso di troppo guasta la festa alla Samp"

Quello raccolto a San Siro è un pareggio che brucia per la Sampdoria, perché a un quarto d'ora dalla fine, con i blucerchiati in vantaggio di una rete a zero e in inferiorità numerica per l'espulsione occorsa a Silva - scrive Il Secolo XIX -, la sensazione era che il Milan non sarebbe mai riuscito a segnare un gol ad Audero. E invece è accaduto, perché nel finale Hauge ha fissato il risultato sull'uno a uno. Una vittoria sfumata che, aggiunta a quella col Cagliari di un mese fa, sarebbe bastata a raggiungere la fatidica quota dei quaranta punti.