Il Secolo XIX - Samp, lunedì nessun incontro Giampaolo-Ferrero: le parti hanno già concordato una rescissione consensuale

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, lunedì non ci sarà nessun incontro tra Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e Marco Giampaolo, in quanto quest'ultimo, come comunicato da settimane alla società e anche allo stesso numero uno blucerchiato, la prossima settimana sarà ancora in vacanza. Nessun summit, quindi, ma nemmeno nessuna possibilità di equivoco o di contrasto perchè allenatore e presidente si erano lasciati alla fine del loro ultimo incontro dopo aver concordato una rescissione consensuale dell’ultimo anno di contratto che va solamente formalizzata.