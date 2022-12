Il 'Selvaggio' Nestor Combin compie oggi 83 anni: gli auguri del Milan

Compie oggi 83 anni Nestor Combin, Campione del Mondo con la maglia del Milan nel 1969. Il Club rossonero gli ha dedicato un post su Twitter, porgendogli gli auguri per il suo compleanno:

Il Selvaggio compie 83 anni! Tanti auguri, Nestor!

