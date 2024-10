Il sindaco di Bologna mette pressione: "Ho sentito la Lega, mi sembra che si stia andando verso una scelta di sensibilità"

Nel mentre in Lega il Cda d'emergenza si è riunito in questi minuti per decidere sull'eventuale rinvio di Bologna-Milan, il sindaco Matteo Lepore parla di quella che sembra ormai una decisione scontata, nonostante nella sia città tra oggi e domani si svolgeranno altri eventi, sportivi e non, senza nessun tipo di protesta o problemi: “Questa mattina ho sentito i rappresentati della Lega calcio, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio”, le dichiarazioni riportate da gianlucadimarzio.com.